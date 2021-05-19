Затопленные улицы, подвал городской больницы и дома: последствия непогоды в Украине
Во Львовский области значительно ухудшилась погода. В частности, в Червонограде затопило улицы и дома.
Вчера в городе произошло подтопление подвала городской больницы, трех жилых домов, частично трех улиц. Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.
Стоп, це авто чи субмарини? Червоноград поплив. Чи то пішов під воду... Автор відео: Igor ZadvornjkPosted by Андрій Ткач on Tuesday, May 18, 2021
Кроме того, по состоянию на утро 19 мая, в Украине из-за сильного ветра и грозы обесточены 23 населенных пункта в 4 областях, а именно: Житомирская - 13, Сумской - 6, Донецкая - 2 и Кировоградская - 2. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, в Украине объявлено значительное усиление дождя к концу дня, а также штормовой ветер.
Отметим, вчера Киев накрыл ливень, в результате чего было затруднено движение транспорта. В частности, на улице Сечевых Стрельцов часть дерева упала на проезжую часть.
РБК-Украина писало, что синоптики УкрГидрометцентра назвали один день на этой неделе, когда будет солнечно.