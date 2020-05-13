В Украине от коронавируса умерла 19-летняя девушка: больше ничем не болела

В Ивано-Франковске от коронавируса умерла девушка (коллаж РБК-Украина)

В Ивано-Франковске от COVID-19 умерла здоровая девушка

В Ивано-Франковске умерла 19-летняя девушка от коронавируса. Сопутствующих болезней у нее не было. Молодая особа находилась в больнице в тяжелом состоянии на грани интубации. Об этом заявил мэр города Руслан Марцинкив на своей Facebook-странице.

"Эта ночь была трагическая для нас. В Центральной городской клинической больнице от коронавируса умерла девочка, 19 лет. Ничем не болела... Это огромная трагедия, не смогли спасти", - сказал Марцинкив на видео.

Кроме того, по его словам, в городе также умер и 44-летний мужчина, у которого был сахарный диабет, но у него был диагностирован COVID-19.

По данным Минздрава, за 24 часа заразились коронавирусом 402 человека, скончались от осложнений 14 больных, вылечилось 343 пациента. За все время пандемии количество инфицированных достигло 16425, умерли 439 украинцев, вылечились 3716 пациентов.

Наибольшее количество зараженных за сутки обнаружено в Черновицкой, Винницкой, Харьковской областях и Киеве.

Кстати, в Киеве фиксируется снижение новых случаев инфицирования. За последние 24 часа тесты на коронавирус подтвердились у 30 киевлян. Госпитализировано 5 заболевших, остальные лечатся на самоизоляции. Также за сутки от осложнений болезни скончалось 2 человека, 31 пациент выздоровел.

Как мы ранее писали, после карантина метро заработает по новым правилам.