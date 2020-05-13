В Україні від коронавірусу померла 19-річна дівчина: більше нічим не хворіла

В Івано-Франківську від коронавірусу померла дівчина (колаж РБК-Україна)

В Івано-Франківську від COVID-19 здорова дівчина померла

В Івано-Франківську померла 19-річна дівчина від коронавірусу. Супутніх хвороб у неї не було. Молода особа перебувала в лікарні у важкому стані на межі інтубації. Про це заявив мер міста Руслан Марцинків на своїй Facebook-сторінці.

"Ця ніч була трагічна для нас. В Центральній міській клінічній лікарні від коронавірусу померла дівчина, 19 років. Нічим не хворіла... Це величезна трагедія, не змогли врятувати", - сказав Марцинків на відео.

Крім того, за його словами, у місті також помер 44-річний чоловік, у якого був цукровий діабет, але у нього був діагностований COVID-19.

За даними МОЗ, за 24 години заразилися коронавірусом 402 людини, померли від ускладнень 14 хворих, вилікувалися 343 пацієнта. За весь час пандемії кількість інфікованих досягла 16425, померли 439 українців, вилікувались 3716 пацієнтів.

Найбільша кількість заражених за добу виявлена в Чернівецькій, Вінницькій, Харківській областях та Києві.

До речі, в Києві фіксується зниження нових випадків інфікування. За останні 24 години тести на коронавірус підтвердився у 30 киян. Госпіталізовано 5 хворих, решта лікуються на самоізоляції. Також за добу від ускладнень хвороби померло 2 людини, 31 пацієнт видужав.

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