После карантина метро заработает по новым правилам: приготовьтесь к очередям

Метро будет работать по новым правилам (фото: РБК-Украина)

Метро заработает только после распоряжения правительства

Метро в Киеве заработает после окончания карантина, но уже по новым правилам. Решение об открытии подземки будет принимать правительство, учитывая динамику распространения коронавируса в стране. Если следовать плану Кабмина, откроют метрополитен не раньше 1 июня.

"Метро запустят только после распоряжения правительства, и это будет сделано в самый последний момент послабления карантина. Думаю, что не раньше 1 июня. Главное условие – это уменьшение заболеваемости среди населения", - рассказал глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан изданию "Сегодня".

Как будет работать метро после его запуска:

Обязательное соблюдение дистанции.

Дезинфекция на станциях.

Обязательные средства защиты на пассажира (масочный режим).

В вагоны будут пускать не больше 100 человек.

Контроль над отправлениями поездов.

В вагоне обязательно соблюдать дистанцию 1,5 метра.

Судя по всему, после новых правил в вагон будут заходить не так много людей, а контролировать это будет полиция и Муниципальная служба.

"Мы имеем информацию о количестве пассажиров на всех станциях киевского метро и сможем все высчитать, используя опыт китайских коллег. Однозначно к пропуску людей на станции и в вагоны нужно будет привлекать сотрудников полиции и Муниципальной службы. Да, будут проблемы с очередями и с накоплением пассажиров в вагонах. Но технически это все возможно отрегулировать, заранее все объяснив людям", - сообщил Олег Рубан.

Как мы ранее писали, карантин в Украине из-за коронавируса в Украине после 22 мая продлят.