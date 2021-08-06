Из-за осложнений погоды в Украине без света остались 440 населенных пунктов
Фото: в Украине без света 440 населенных пунктов (Виталийй Носач, РБК-Украина)
По состоянию на 7 утра, в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) обесточены 440 населенных пунктов. Там сработали системы автоматической защиты ЛЭП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Отключение света произошли в 8 областях:
- Хмельницкая - 206 населенных пунктов,
- Киевская - 63 ,
- Тернопольская - 42,
- Черновицкая - 39,
- Львовская - 36,
- Винницкая - 29,
- Житомирская - 23,
- Кировоградская - 2.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Кроме того, на территории отдельных областей в результате осложнения погодных условий подтоплены два жилых дома, 13 подвальных помещений, 10 домохозяйств, 8 хозяйственных построек, 1 насосная станция и частично повреждены 4 кровли, повалено 155 деревьев.
Жертв и пострадавших в результате непогоды нет.