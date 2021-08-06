Из-за осложнений погоды в Украине без света остались 440 населенных пунктов

По состоянию на 7 утра, в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) обесточены 440 населенных пунктов. Там сработали системы автоматической защиты ЛЭП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС .

Отключение света произошли в 8 областях:

Хмельницкая - 206 населенных пунктов,

Киевская - 63 ,

Тернопольская - 42,

Черновицкая - 39,

Львовская - 36,

Винницкая - 29,

Житомирская - 23,

Кировоградская - 2.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, на территории отдельных областей в результате осложнения погодных условий подтоплены два жилых дома, 13 подвальных помещений, 10 домохозяйств, 8 хозяйственных построек, 1 насосная станция и частично повреждены 4 кровли, повалено 155 деревьев.

Жертв и пострадавших в результате непогоды нет.