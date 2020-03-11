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В Украине - карантин: что нельзя делать, кого это касается

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В Украине с 12 марта объявили общенациональный карантин из-за коронавируса

Карантин в Украине из-за коронавируса объявили на внеочередном заседании Кабинета Министров в среду, 11 марта. Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге рассказал о мерах, которые будут приняты. До какой даты продлится карантин, и что нельзя будет делать - в материале Styler.

Чиновник от Минздрава заявил, что при въезде украинцам продолжают проводить температурный скрининг, но в будущем такая проверка будет проводиться только на определенных пунктах въезда, где будут пропускать людей в Украину. То есть, границы частично закроют.

Ляшко напомнил, что главными профилактическими мерами являются: тщательно дезинфицировать руки, придерживаться дистанции и не общаться с заболевшими ОРВИ.

После брифинга было объявлено решение Кабмина о карантине

"Карантин ввели. С завтрашнего дня на три недели. До 3 апреля", - написала в Facebook журналистка Виктория Сюмар.

Он предусматривает:

  • закрытие учебных заведений,
  • запрет массовых собраний, в которых участвует более 200 человек. Это касается и спортивных мероприятий (которые могут проходить без зрителей), и культурных мероприятий.
  • закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

При этом заседание Верховной Рады оставили.

Также будет закрыта большая часть КПП - из 219 останется 49. Премьер-министр говорит, что там будут оборудованы места для карантина.

"Правительство выделило также 100 млн гривен на закупку товаров индивидуальной защиты в частных внутренних компаний. На наш вопрос о наличии масок, министр здравоохранения сказал, что есть в наличии 15 млн штук. Осталось понять где они есть..." - написала журналистка.

В Украине ввели карантин (скрин: facebook.com/vsiumar)

Отметим, что в Украине на сегодня лишь один подтвержденный случай инфицирования коронавирусом COVID-19, было рассмотрено 43 подозрения. Украинцев просят не паниковать.

Карантин в Украине 2020 (видео: YouTube/Кабмин)

Напомним, что Виталий Кличко еще раньше объявил о введении карантина в Киеве с 12 марта. В связи с этим будет приостановлен образовательный процесс в учебных заведениях всех уровней.

По состоянию на 12:00 известно, что школы уже начали закрываться с 12 по 27 марта до дальнейших распоряжений. Ограничения также коснутся концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий. Закроют развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах.

Карантин до объявления мер по всей Украине также ввели и в Черновцах, где был выявлен первый и пока единственный случай заражения.

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