Карантин в Украине из-за коронавируса: в каких областях введены ограничения

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Карантин в Украине ввели уже две области

Карантин в Украине из-за коронавируса на данный момент введен в Киеве и Черновцах. При этом, в некоторых областях Украины также введены определенные ограничения, подробнее о ситуации в стране - в материале РБК-Украина.

Карантин в Украине: Кабмин рассматривает вопрос введения ограничений

Кабинет министров Украины сегодня, 11 марта, рассматривает вопрос о введении ограничений в Украине из-за коронавируса. После заседания правительства ожидается сообщение о том, какие меры введут.

Карантин в Киеве: что нужно знать

В Киеве на данный момент не зафиксировано ни одного случая коронавируса. При этом, городские власти приняли решение о введении определенных ограничений для предотвращения распространения вируса.

С 12 марта в Киеве вводиться карантин в школах, ограничено проведение массовых мероприятий.

Какие ограничительные меры вводятся в столице:

временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, в детских садах, в художественных, спортивных школах;

ограничено проведение массовых мероприятий (в частности, концертов, конференций, киносеансов);

закрытыми будут развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах.

Ограничения будут действовать до конца марта. При этом, общественный транспорт будет работать в обычном режиме.

Ранее киевские власти заявляли, что в случае выявления коронавируса в Киеве возможно закрытие метро.

Карантин в Черновцах: что известно

Из-за угрозы распространения коронавируса в Черновцах с 6 марта введен ряд ограничений. В частности:

карантин до 22 марта введен во всех учебных заведениях, кроме детских садов;

запрещено проведение массовых мероприятий;

в общественном транспорте, на вокзалах, рынках, супермаркетах и ​​во всех местах массового скопления людей усилены дезинфекционные мероприятия.

Коронавирус в Украине

В Украине 3 марта был зафиксирован первый и на данный момент единственный случай коронавируса. Инфицирован мужчина в Черновцах, который недавно вернулся из Италии. На данный момент он находится в медучреждении.