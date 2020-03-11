Карантин в Украине из-за коронавируса: в каких областях введены ограничения

Карантин в Украине ввели уже две области
Карантин в Украине из-за коронавируса на данный момент введен в Киеве и Черновцах. При этом, в некоторых областях Украины также введены определенные ограничения, подробнее о ситуации в стране - в материале РБК-Украина.
Кабинет министров Украины сегодня, 11 марта, рассматривает вопрос о введении ограничений в Украине из-за коронавируса. После заседания правительства ожидается сообщение о том, какие меры введут.
В Киеве на данный момент не зафиксировано ни одного случая коронавируса. При этом, городские власти приняли решение о введении определенных ограничений для предотвращения распространения вируса.
С 12 марта в Киеве вводиться карантин в школах, ограничено проведение массовых мероприятий.
Какие ограничительные меры вводятся в столице:
Ограничения будут действовать до конца марта. При этом, общественный транспорт будет работать в обычном режиме.
Ранее киевские власти заявляли, что в случае выявления коронавируса в Киеве возможно закрытие метро.
Из-за угрозы распространения коронавируса в Черновцах с 6 марта введен ряд ограничений. В частности:
В Украине 3 марта был зафиксирован первый и на данный момент единственный случай коронавируса. Инфицирован мужчина в Черновцах, который недавно вернулся из Италии. На данный момент он находится в медучреждении.