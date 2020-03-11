В Україні - карантин: що не можна робити, кого це стосується

Карантин в Україні через коронавірус оголосили на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів у середу, 11 березня. Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу розповів про заходи, які будуть прийняті. До якої дати триватиме карантин, і що не можна буде робити - в матеріалі Styler.

Чиновник від МОЗ заявив, що при в'їзді українцям продовжують проводити температурний скринінг, але в майбутньому така перевірка буде проводитися тільки на визначених пунктах в'їзду, де будуть пропускати людей в Україну. Тобто, кордони частково закриють.