В Украине - карантин: что нельзя делать, кого это касается

Карантин в Украине 2020 (фото: РБК-Украина)

В Украине с 12 марта объявили общенациональный карантин из-за коронавируса

Карантин в Украине из-за коронавируса объявили на внеочередном заседании Кабинета Министров в среду, 11 марта. Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге рассказал о мерах, которые будут приняты. До какой даты продлится карантин, и что нельзя будет делать - в материале Styler.

Чиновник от Минздрава заявил, что при въезде украинцам продолжают проводить температурный скрининг, но в будущем такая проверка будет проводиться только на определенных пунктах въезда, где будут пропускать людей в Украину. То есть, границы частично закроют.