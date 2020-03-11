В Украине - карантин: что нельзя делать, кого это касается

В Украине с 12 марта объявили общенациональный карантин из-за коронавируса
Карантин в Украине из-за коронавируса объявили на внеочередном заседании Кабинета Министров в среду, 11 марта. Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге рассказал о мерах, которые будут приняты. До какой даты продлится карантин, и что нельзя будет делать - в материале Styler.
Чиновник от Минздрава заявил, что при въезде украинцам продолжают проводить температурный скрининг, но в будущем такая проверка будет проводиться только на определенных пунктах въезда, где будут пропускать людей в Украину. То есть, границы частично закроют.
Ляшко напомнил, что главными профилактическими мерами являются: тщательно дезинфицировать руки, придерживаться дистанции и не общаться с заболевшими ОРВИ.
"Карантин ввели. С завтрашнего дня на три недели. До 3 апреля", - написала в Facebook журналистка Виктория Сюмар.
Он предусматривает:
При этом заседание Верховной Рады оставили.
Также будет закрыта большая часть КПП - из 219 останется 49. Премьер-министр говорит, что там будут оборудованы места для карантина.
"Правительство выделило также 100 млн гривен на закупку товаров индивидуальной защиты в частных внутренних компаний. На наш вопрос о наличии масок, министр здравоохранения сказал, что есть в наличии 15 млн штук. Осталось понять где они есть..." - написала журналистка.
В Украине ввели карантин (скрин: facebook.com/vsiumar)
Отметим, что в Украине на сегодня лишь один подтвержденный случай инфицирования коронавирусом COVID-19, было рассмотрено 43 подозрения. Украинцев просят не паниковать.
Карантин в Украине 2020 (видео: YouTube/Кабмин)
Напомним, что Виталий Кличко еще раньше объявил о введении карантина в Киеве с 12 марта. В связи с этим будет приостановлен образовательный процесс в учебных заведениях всех уровней.
По состоянию на 12:00 известно, что школы уже начали закрываться с 12 по 27 марта до дальнейших распоряжений. Ограничения также коснутся концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий. Закроют развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах.
Карантин до объявления мер по всей Украине также ввели и в Черновцах, где был выявлен первый и пока единственный случай заражения.