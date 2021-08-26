В Украине изменятся цены на сахар: появился прогноз на осень

Завод в Черкасской области был построен в 1847 году, и на сегодняшний день он является одним из самых мощных в Украине. На этом предприятии самая лучшая схема получения сахара, современное производство, технологическое и энергетическое оборудование.

Как отмечают эксперты, после старта нового сезона варки сахара, цена этого продукта начнет в магазинах постепенно снижаться. В 2021 году прогноз на урожай сахарной свеклы довольно благоприятный.

"Осенью этого года ожидается достаточный урожай сахарной свеклы с нормальными показателями сахаристости, если погодные условия не внесут свои коррективы. Соответственно, новый сезон производства сахара позволит как минимум остановить дальнейший рост цены на продукт, а возможно, приведет к ее снижению", - отметила аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Светлана Литвин в комментарии для УНИАН.

Стоит отметить, что урожай сахарной свеклы в 2020 году был намного хуже и это привело к тому, что сахар за последний год в цене подорожал на 75%. А цена на саму свеклу выросла ровно вдвое – на 100%.