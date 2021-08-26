В Україні зміняться ціни на цукор: з'явився прогноз на осінь

Завод в Черкаській області був побудований в 1847 році, і на сьогодні він є одним з найпотужніших в Україні. На цьому підприємстві найкраща схема отримання цукру, сучасне виробництво, технологічне та енергетичне обладнання.

Як відзначають експерти, після старту нового сезону варіння цукру, ціна цього продукту почне в магазинах поступово знижуватися. У 2021 році прогноз на урожай цукрових буряків досить сприятливий.

"Восени цього року очікується достатній урожай цукрових буряків з нормальними показниками цукристості, якщо погодні умови не внесуть свої корективи. Відповідно, новий сезон виробництва цукру дозволить як мінімум зупинити подальше зростання ціни на продукт, а можливо, призведе до її зниження", - зазначила аналітик Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Світлана Литвин у коментарі для УНІАН.

Варто відзначити, що урожай цукрових буряків у 2020 році був набагато гірше і це призвело до того, що цукор за останній рік в ціні подорожчав на 75%. А ціна на сам буряк виросла рівно вдвічі - на 100%.