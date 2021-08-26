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В Украине изменятся цены на сахар: появился прогноз на осень

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Четверг 26 августа 2021 13:14
В Украине изменятся цены на сахар: появился прогноз на осень Фото: Эксперты дали прогноз по ценам на сахар на осень (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Сахар в Украине в ближайшее время может упасть в цене. Это связано с тем, что 21 августа стартовал сезон сахароварения. Первым производство нового сахара запустил Селищанский сахарный завод, один самых старейших заводов в Украине.

Об этом говорится в сообщении "Укрсахар".

Завод в Черкасской области был построен в 1847 году, и на сегодняшний день он является одним из самых мощных в Украине. На этом предприятии самая лучшая схема получения сахара, современное производство, технологическое и энергетическое оборудование.

Как отмечают эксперты, после старта нового сезона варки сахара, цена этого продукта начнет в магазинах постепенно снижаться. В 2021 году прогноз на урожай сахарной свеклы довольно благоприятный.

"Осенью этого года ожидается достаточный урожай сахарной свеклы с нормальными показателями сахаристости, если погодные условия не внесут свои коррективы. Соответственно, новый сезон производства сахара позволит как минимум остановить дальнейший рост цены на продукт, а возможно, приведет к ее снижению", - отметила аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Светлана Литвин в комментарии для УНИАН.

Стоит отметить, что урожай сахарной свеклы в 2020 году был намного хуже и это привело к тому, что сахар за последний год в цене подорожал на 75%. А цена на саму свеклу выросла ровно вдвое – на 100%.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько стоят продукты в супермаркетах США – сравниваем цены.

А также рассказывали о том, что в Украине резко поднялись цены в ресторанах.

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