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В Україні зміняться ціни на цукор: з'явився прогноз на осінь

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Четвер 26 серпня 2021 13:14
В Україні зміняться ціни на цукор: з'явився прогноз на осінь Фото: експерти дали прогноз за цінами на цукор на осінь (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Цукор в Україні найближчим часом може впасти в ціні. Це пов'язано з тим, що 21 серпня стартував сезон цукроваріння. Першим виробництво нового цукру запустив Селищанський цукровий завод, один найстаріших заводів в Україні.

Про це йдеться в повідомленні "Укрцукор".

Завод в Черкаській області був побудований в 1847 році, і на сьогодні він є одним з найпотужніших в Україні. На цьому підприємстві найкраща схема отримання цукру, сучасне виробництво, технологічне та енергетичне обладнання.

Як відзначають експерти, після старту нового сезону варіння цукру, ціна цього продукту почне в магазинах поступово знижуватися. У 2021 році прогноз на урожай цукрових буряків досить сприятливий.

"Восени цього року очікується достатній урожай цукрових буряків з нормальними показниками цукристості, якщо погодні умови не внесуть свої корективи. Відповідно, новий сезон виробництва цукру дозволить як мінімум зупинити подальше зростання ціни на продукт, а можливо, призведе до її зниження", - зазначила аналітик Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Світлана Литвин у коментарі для УНІАН.

Варто відзначити, що урожай цукрових буряків у 2020 році був набагато гірше і це призвело до того, що цукор за останній рік в ціні подорожчав на 75%. А ціна на сам буряк виросла рівно вдвічі - на 100%.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки коштують продукти в супермаркетах США - порівнюємо ціни.

А також розповідали про те, що в Україні різко піднялися ціни в ресторанах.

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Ціни на продукти
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