В Украине изменятся цены на ключевые продукты: что и когда сильно подорожает

Цены на продукты в Украине могут довольно существенно изменится в 2020 году. Речь идет о ключевых продуктах питания из потребительской корзины каждого украинца - хлебе, овощах, молоке и мясе. Некоторые группы продуктов подорожают больше, некоторые меньше, но дешевле кушать мы точно не будем. Что будет с ценами к осени 2020 - в материале Styler.

Стоит отметить, что ключевым фактором, влияющим на рост цен, является инфляция. Несмотря на благоприятный прогноз от Национального банка, экономический эксперт Юрия Гаврилечко считает, что потребительская инфляция в Украине составляет минимум 10-15%, пишет Информатор.

Эксперт не видит особенных причин для взрывного роста цен, но все же есть ряд рисков. Во-первых, неизвестно что будет с урожаем после аномальной зимы, во-вторых, не ясен вопрос с рынком земли. В связи с этим, экономист считает, что реальные изменения цен украинцев ждут не весной, а осенью 2020.

Что может подорожать

По мнению директора Ассоциации поставщиков и торговых сетей Алексея Дорошенко, более всего в Украине могут подорожать самые дешевые продукты. Эксперт считает, что стоит ждать повышения цен на следующие товары:

овощи подорожают на 10%,

хлеб прибавит в цене около 8%,

молоко и молочные продукты - на 5%,

мясо - на 3%.