В Україні зміняться ціни на ключові продукти: що і коли сильно подорожчає

Ціни на продукти в Україні можуть досить суттєво зміниться у 2020 році. Мова йде про ключові харчові продукти зі споживчого кошика кожного українця - хліб, овочі, молоко та м'ясо. Деякі групи продуктів подорожчають більше, деякі менше, але дешевше їсти ми точно не будемо. Що буде з цінами до осені 2020 - в матеріалі Styler.

Варто відзначити, що ключовим фактором, що впливає на зростання цін, є інфляція. Попри сприятливий прогноз від Національного банку, економічний експерт Юрія Гаврилечко вважає, що споживча інфляція в Україні становить мінімум 10-15%, пише Інформатор.

Експерт не бачить особливих причин для вибухового зростання цін, але все ж є ряд ризиків. По-перше, невідомо, що буде з урожаєм після аномальної зими, по-друге, незрозуміле питання з ринком землі. У зв'язку з цим, економіст вважає, що реальні зміни цін українців чекають не навесні, а восени 2020.

Що може подорожчати

На думку директора Асоціації постачальників і торгових мереж Олексія Дорошенка, найбільше в Україні можуть подорожчати найдешевші продукти. Експерт вважає, що варто чекати підвищення цін на такі товари:

овочі подорожчають на 10%,

хліб додасть у ціні близько 8%,

молоко та молочні продукти - на 5%,

м'ясо - на 3%.