В Украине изменятся правила пересечения границы с Россией: что известно

В Украине с 1 марта 2020 года изменятся правила пересечения границы с Российской Федерацией. В пресс-службе МВД уточнили все нюансы, которые ожидают украинцев с начала марта.

Для того, чтобы с 1 марта пересечь государственную границу с Россией гражданам Украины недостаточно будет только внутреннего паспорта или свидетельства о рождении. На пунктах пропуска придется теперь показывать также загранпаспорт.

"С 1 марта 2020 года украинцы не смогут пересекать государственную границу с Украиной в Российскую Федерацию на основании паспорта гражданина Украины (так называемого внутреннего паспорта), или свидетельства о рождении", - сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается в постановлении правительства № 1056 от 18 декабря 2019 года, вернуться из РФ по внутренним документам после 1 марта будет возможно.

"Граждане Украины, которые ранее выбили за границу по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении (для детей до 16 лет) смогут вернуться в Украину за этими документами", - сказано в уточнении.

Как отмечают в ведомстве, новая процедура будет положительно влиять на пограничный контроль и сможет предотвратить вывоз несовершеннолетних на территорию Российской Федерации.

"Уменьшится вероятность незаконного вывоза несовершеннолетних украинцев за границу, ведь отсутствие фото на свидетельствах о рождении не позволяет установить принадлежность документа конкретному ребенку", - добавили в министерстве.