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Въезд в РФ будет происходить по новым правилам: что известно

STYLERЖизнь    02.02.2020 - 10:20
Въезд в РФ будет происходить по новым правилам: что известно
Новые правила пересечения украинской границы с РФ

Нововведения должны положительно повлиять на качество и скорость пограничного контроля

Пересечение украинской границы с Россией с 1 марта 2020 года будет осуществляться по новым правилам. Об этом информирует пресс-служба Государственной пограничной службы.

Уже с весны будет запрещено пересекать границу только по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении, однако украинцы, которые выехали в РФ по этим документам, смогут вернуться обратно по ним же.

"Такие нововведения положительно повлияют на качество и скорость пограничного контроля. Они позволят предотвратить использование подделок внутренних паспортов и свидетельств о рождении учитывая низкую степень защиты этих документов", - указывают в сообщении.

Из-за установленных правил уменьшится вероятность незаконного вывоза несовершеннолетних украинцев за границу, также станет ощутимо ниже количество подделок загранпаспортов.

Времени на изготовление загранпаспорта осталось не так много, поэтому, если хотите его получить, то стоит ускориться.

"Не стоит рассматривать это сообщение как рекомендацию посетить Российскую Федерацию. Ведь паспорт гражданина Украины для выезда за границу дает возможность безвизово посетить немало стран", - отметили пограничники.

Напомним, что "евробляхерам" подготовили приятный сюрприз.

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