В Украине изменятся дорожные знаки: к чему готовиться водителям

В Украине с осени изменятся дорожные знаки, разметки и указатели. Также будут введены новые знаки и изменятся шрифты на указателях.
Об этом сообщили в пресс-службе Укравтодора на Facebook.
Новые дорожные знаки появятся на трассах Украины осенью, так как изменения вступают в действие с 1 ноября 2021 года.
Изображение дорожных знаков будут изменены в соответствии с Конвенцией про дорожные знаки и сигналы и дополнены новыми знаками.
Будут внесены изменения к изображениям знаков в соответствии с изменениями нормативно-правовых актов.
Как отметили в Укравтодоре, стандарты будут дополнены знаками приграничной полосы в соответствии с постановлением КМУ от 9 ноября 2016 года. Также знаки будут дополнены графическими материалами, чтобы избежать неоднозначной трактовки установления и использования некоторых дорожных знаков на одной опоре.
Кроме того, будет добавлен новый раздел, где будет указано, как размещать знаки на щитах и фоновых щитах. И будет введен отдельный знак для обозначения диагональных пешеходных переходов на перекрестках.
Будут введены новые знаки и таблички для участников дорожного движения, которые регулируют движение велосипедистов.
На заметку водителям!
Будут изменены знаки индивидуального проектирования. Изменится шрифт, форма стрелок и введены новые символы для обозначения центра населенного пункта и речек.
Напомним, ранее мы писали о том, что с 1 июня в Украине начнут действовать новые правила для водителей.