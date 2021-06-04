В Україні зміняться дорожні знаки: до чого готуватися водіям

Нові дорожні знаки з'являться на трасах України восени, через те, що зміни вступають в дію з 1 листопада 2021 року.

Що зміниться

Зображення дорожніх знаків будуть змінені відповідно до Конвенції про дорожні знаки та сигнали й доповнені новими знаками.

Будуть внесені зміни до зображень знаків відповідно до змін нормативно-правових актів.

Які знаки будуть новими

Будуть введені нові дорожні знаки, які будуть показувати:

Автозаправні/ Електрозарядні станції

Місце для зарядки електромобілів

Платна дорога

Кінець платної дороги

Як зазначили в Укравтодорі, стандарти будуть доповнені знаками прикордонної смуги відповідно до Постанови КМУ від 9 листопада 2016 року. Також знаки будуть доповнені графічними матеріалами, щоб уникнути неоднозначного трактування встановлення та використання деяких дорожніх знаків на одній опорі.

Крім того, буде додано новий розділ, де буде вказано, як розміщувати знаки на щитах і фонових щитах. І буде введений окремий знак для позначення діагональних пішохідних переходів на перехрестях.

Зміни для велосипедистів

Будуть введені нові знаки та таблички для учасників дорожнього руху, які регулюють рух велосипедистів.

На замітку водіям!

Будуть змінені знаки індивідуального проєктування. Зміниться шрифт, форма стрілок і введені нові символи для позначення центру населеного пункту і річок.

Як будуть виглядати нові знаки

Нові дорожні знаки в Україні почнуть діяти з 1 листопада