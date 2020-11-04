В Украине изменят правила карантина для пожилых людей: позволит спасти их жизни

В Украине планирую ввести новые правила карантина из-за роста случаев заражения коронавирусной болезнью. Речь идет о "часе для пожилых", который инициирует министерство здравоохранения.

Об этом главный санитарный врач и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко 4 ноября заявил в эфире "Радио НВ".

По его словам, подобные меры уже были введены в некоторых странах Европы, и сейчас ведомство намерено рекомендовать их и в Украине.

Суть идеи заключается в том, чтобы в определенный период времени в вечерние часы обслуживать в продуктовых магазинах и аптеках людей старше шестидесяти лет. Это может быть с 22:00 до 00:00.

Таким образом удастся минимизировать контакты людей преклонного возраста.

"Что нового хочет рекомендовать министерство здравоохранения. Во-первых - установить время для пожилых людей. Рекомендовать субъектам хозяйствования, которые осуществляют торговлю продуктами питания, в аптеках, другими вещами и предметами домашнего обихода, например, с десяти до двенадцати часов - это время для людей в возрасте 60+. И тогда же и транспортом они могут доехать, потому что час пик уже проходит, меньше скопление людей. И они приходят (в магазины и аптеки) и там меньше будет контактов с людьми младшего возраста. Это позволит нам спасти именно их жизни. Потому так пожилые, если мы посмотрим летальные случаи, они все равно в группе 50+. А если мы посмотрим на 60-65 лет и старше, то у этих людей болезнь проходит опаснее всего", - сказал Ляшко.

Он также подчеркнул, что запрещать приходить в магазины и аптеки в другое время Минздрав не может - инициатива носит только рекомендательный характер.

"Мы не можем запретить, только рекомендовать. Это европейская практика ... и у нас будет работать. Потому что пора уже отбрасывать любые сомнения, у кого они еще остались, что это (пандемия) теория заговора", - добавил Ляшко.

Ранее сообщалось, что в Украине могут ввести "черную зону" карантина вместо локдауна.

Напомним, в МОН сделали важное заявление о том, что будет с зимними каникулами в школах во время пандемии.