В Україні змінять правила карантину для літніх людей: дозволить врятувати їх життя

В Україні планують ввести нові правила карантину через зростання випадків зараження коронавірусною хворобою. Мова йде про "годину для літніх", яку ініціює міністерство охорони здоров'я.

Про це головний санітарний лікар і заступник голови МОЗ Віктор Ляшко 4 листопада заявив в ефірі "Радіо НВ".

За його словами, подібні заходи вже були введені в деяких країнах Європи, і зараз відомство має намір рекомендувати їх і в Україні.

Суть ідеї полягає в тому, щоб у певний період часу у вечірні години обслуговувати в продуктових магазинах і аптеках людей старше шістдесяти років. Це може бути з 22:00 до 00:00.

Таким чином вдасться мінімізувати контакти людей похилого віку.

"Що нового хоче рекомендувати міністерство охорони здоров'я. По-перше - встановити годину для літніх людей. Рекомендувати суб'єктам господарювання, які здійснюють торгівлю продуктами харчування, в аптеках, іншими речами та предметами домашнього вжитку, наприклад, із десятої до дванадцятої години - це час для людей у віці 60+. І тоді ж і транспортом вони можуть доїхати, тому що година пік вже проходить, менше скупчення людей. І вони приходять (в магазини та аптеки) і там менше контактів з людьми молодшого віку. Це дозволить нам врятувати саме їх життя. Тому так літні, якщо ми подивимося летальні випадки, вони все одно в групі 50+. А якщо ми подивимося на 60-65 років і старше, то у цих людей хвороба проходить найнебезпечніше", - сказав Ляшко.

Він також наголосив, що забороняти приходити в магазини і аптеки в інший час МОЗ не може - ініціатива носить лише рекомендаційний характер.

"Ми не можемо заборонити, тільки рекомендувати. Це європейська практика... і у нас буде працювати. Бо пора вже відкинути будь-які сумніви, у кого вони ще залишилися, що це (пандемія) теорія змови", - додав Ляшко.

Раніше повідомлялося, що в Україні можуть ввести "чорну зону" карантину замість локдауну.

Нагадаємо, в МОН зробили важливу заяву про те, що буде з зимовими канікулами в школах під час пандемії.