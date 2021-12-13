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В Украине изменится стоимость квартир: что будет с рынком недвижимости

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Понедельник 13 декабря 2021 11:29
В Украине изменится стоимость квартир: что будет с рынком недвижимости В Украине подорожают квартиры (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине существенно подорожает недвижимость, а именно квартиры. Скачок произойдет после Нового года.

Об этом сообщили в сюжете ТСН.

На сколько подорожает недвижимость

Специалисты сообщили, что существенное подорожание начнется со второй половины марта 2022 года.

Вначале стоимость квадратных метров вырастет до 5%. Более существенные колебания цены следует ожидать с апреля до июня, а также с октября до декабря.

Спрос на квартиры будет как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости.

По словам экспертов, наибольшим спросом сейчас пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры площадью до 60 квадратных метров.

Напомним, что сейчас самое дорогое жилье в Украине в таких городах, как Киев, Харьков, Днепр, Львов.

Седи главных причин подорожания жилой недвижимости - экономическая ситуация в стране, уровень спроса на квартиры, развитие ипотеки, а также коронавирусная пандемия.

Как изменились цены

По словам главы Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрия Питы, за год цены на недвижимость на "вторичке" в среднем увеличились на 20%, а на первичном рынке на 20-30%. За последние несколько месяцев стоимость квартир в небольших городах упала на 3-4% на вторичном рынке.

Напомним, что имущество и доходы богатых украинцев будут проверять по новым правилам.

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