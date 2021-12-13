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В Україні зміниться вартість квартир: що буде з ринком нерухомості

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Понеділок 13 грудня 2021 11:29
В Україні зміниться вартість квартир: що буде з ринком нерухомості В Україні подорожчають квартири (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні істотно подорожчає нерухомість, а саме квартири. Стрибок відбудеться після Нового року.

Про це повідомили в сюжеті ТСН.

На скільки подорожчає нерухомість

Фахівці повідомили, що істотне подорожчання почнеться з другої половини березня 2022 року.

Спочатку вартість квадратних метрів зросте до 5%. Більш істотні коливання ціни слід очікувати з квітня до червня, а також з жовтня до грудня.

Попит на квартири буде як на первинному, так і на вторинному ринку нерухомості.

За словами експертів, найбільшим попитом зараз користуються однокімнатні та двокімнатні квартири площею до 60 квадратних метрів.

Нагадаємо, що зараз найдорожче житло в Україні в таких містах, як Київ, Харків, Дніпро, Львів.

Серед головних причин подорожчання житлової нерухомості - економічна ситуація в країні, рівень попиту на квартири, розвиток іпотеки, а також коронавірусна пандемія.

Як змінилися ціни

За словами голови Асоціації фахівців з нерухомості України Юрія піти, за рік ціни на нерухомість на "вторичці" в середньому збільшилися на 20%, а на первинному ринку на 20-30%. За останні кілька місяців вартість квартир у невеликих містах впала на 3-4% на вторинному ринку.

Нагадаємо, що майно і доходи багатих українців перевірятимуть за новими правилами.

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