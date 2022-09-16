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В Украине изменились цены на фрукты и овощи: что подорожало больше всего

В Украине поменялись цены на овощи и фрукты (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Цены на овощи и фрукты в Украине в сентябре изменились по сравнению с августом.

О том, что подешевело и подорожало, сказано в аналитике Agrotimes.

Что подешевело в сентябре

Отмечается, что массовая уборка картофеля снизила цены на этот популярный у украинцев овощ. На оптовом рынке картофель сейчас стоит 5 гривен за килограмм, в то время, как в августе стоил 6 гривен.

Кстати, цены на томаты тоже не изменились. Томаты-сливки продают по 16-22 грн/кг, Примадонна стоит – 12-16 грн/кг, розовые – 30 грн/кг, круглые красные – 19 грн/кг.

Что подорожало в сентябре

Так, после волны холода и дождей стремительно растут цены на теплолюбивые овощи. Например, огурцы взлетели до максимальных цен. На оптовом рынке эти овощи подорожали в 4, 5 раза с 10 до 45 гривен за килограмм.

Баклажаны тоже очень выросли в стоимости. На крупнейшем оптовом рынке западной Украины "Шувар", баклажаны выросли в цене за неделю с 45 до 58-60 грн за кг.

Цены на кабачки выросли с 20 до 23 грн/кг. Капуста подорожала с 8 до 10 грн/кг.

Свекла подорожала с 5 до 10 грн/кг, морковь продают оптом по 18, лук – 23-25 ​​грн/кг.

Фрукты также демонстрируют рост цен. Так, яблоки подорожали в закупке на 4 гривны с 10 до 14 грн/кг, груши подскочили в цене почти в два раза с 20 до 40 грн/кг, голубика – 160 грн/кг, персики – 40-55 грн/кг, сливы – 13-20 грн/кг, виноград – 40-65 грн/кг.

Арбузы можно купить начиная от 24 гривен за килограмм.

Как мы ранее писали, в Украине дорожает овощ, который едят все.

Также мы сообщали, что цена на свинину в Украине может вырасти.

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Цены на продукты