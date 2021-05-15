В Украине изменили правила назначения субсидий: в Минсоцполитики разъяснили условия

Она уточнила, что министерство финансов осуществляет верификацию получателей всех выплат, и соответственно вносило постановление и новые правила субсидий.

"Появилось три новых критерия: была одна машина - стало две, было одно жилье - стало два, депозит более 56 тысяч гривен. Депозит - требует еще анализа, так как депозит в 56 тысяч гривен может быть даже у пенсионерки, которая копила, не снимала всю пенсию", - рассказала Лазебная.

Министр пообещала в ближайшее время внести изменения и "немножко поправить эти вещи, чтобы успокоить людей".

Лазебная подчеркивает, что для переоформления субсидий у граждан есть 5 месяцев.

Также чиновник напомнила, что оформить субсидию можно четырьмя способами: по интернету, по почте, в Центре предоставления административных услуг и в Управлении соцзащиты.

Глава Минсоцполитики высказалась относительно возможности лишения граждан права получать субсидию при выявлении, что они не соответствуют требованиям для получения, и, соответственно, скольким людям придется возвращать уже назначенные выплаты.

"Я не могу сказать, что будет с депозитами... Вот сейчас 56 тысяч гривен стоимость депозита, мы поднимем до 100 тысяч гривен - это точно. Я просто не знаю, сколько может быть отказов при наличии депозитного счета. Я точно знаю, что все остальные критерии... Это может быть отказ 3% от сегодняшнего количества домохозяйств", - рассказала Лазебная.

При этом министр добавила, что каждый отказ ведомство будет анализировать, и при необходимости возвращать гражданам субсидии.