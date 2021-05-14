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Все субсидии нужно переоформить: куда обращаться

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Украина, Пятница 14 мая 2021 12:31
Все субсидии нужно переоформить: куда обращаться Фото: для возобновления субсидии нужно снова подать заявление и декларацию (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

С мая 2021 оку в Украине изменились правила получения жилищных субсидий. Для оформления на следующий период необходимо подать новое заявление и декларацию.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Как отмечается в сообщении, гражданам на переоформление субсидий дали срок в 5 месяцев. На основании документов, поданных в течение неотопительного периода, то есть, в мае - сентябре 2021 года, жилищная субсидия будет назначена с мая 2021 года.

Обратиться за оформлением субсидии можно одним из следующих способов:

  • - через уполномоченных лиц территориальных громад (в том числе старостаты) и ЦПАУ;
  • - непосредственно в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения райгосадминистраций, исполнительных органов городских советов;
  • - заполненные бланки можно отправить по почте на адрес органа социальной защиты населения;
  • - через электронный сервис, который размещен на официальном веб-сайте Минсоцполитики.

Бланки заявления и декларации можно распечатать с официального веб-сайта Минсоцполитики с целью их предоставления в бумажной форме лично или направления по почте в органы социальной защиты населения, уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины и должностным лицам Центра предоставления административных услуг.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины существенно изменил порядок назначение жилищных субсидий. По новым правилам, которые вводятся с 1 мая, будут лишать субсидий в случае наличия депозитов в банках, покупки валюты и других покупок на 50 тысяч гривен.

Министерство социальной политики подготовило изменения в формы заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии в денежной форме и Декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии. Декларация дополнена нормами о банковских депозитах и покупке валюты.

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