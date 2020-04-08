В Украине изменили правила карантина: кто теперь может работать

Карантин в Украине из-за коронавируса продлен до 24 апреля, а ограничительные меры были усилены с 6-го. Сегодня премьер Денис Шмыгаль сделал заявление о вероятном переносе даты окончания карантинного режима на начало мая и добавил, что тогда же и можно будет говорить об ослаблении запретов.

Вечером глава Кабмина сделал очередные уточнения в карантинные меры. На своей странице в Facebook чиновник разъяснил, какие объекты могут работать на в указанный период, и кому из граждан в возрасте от 60 лет будет позволено выходить из домов и которые не подлежат самоизоляции.

Соответствующие обновления правил в постановлении о предотвращении распространения COVID-19 поддержали на заседании правительства, уточнил Шмыгаль.

Что изменилось в правилах карантина в Украине

Могут работать

объекты почты

нет запретов на работу курьеров

разрешена работа химчисток

строительные магазины и предприятия

объекты сбора и заготовки отходов

Обязательная госпитализация/самоизоляция предусмотрена для всех, кто пересекает границу Украины.

Местные органы власти могут тратить деньги из местного бюджета и резервных фондов на обсервацию жителей.

Какие граждане в возрасте 60+ не нуждаются в самоизоляции:

депутаты всех уровней и мэры

медики

военные и правоохранители

судьи и все те, на кого распространяется действие закона "О противодействии коррупции"

работники критической инфраструктуры

лица, которые участвуют в мероприятиях по борьбе с распространением COVID-19

В Украине обновили правила карантина (Фото: facebook.com/dshmyhal)

Как сообщалось ранее, азартные украинцы делают ставки на дату окончания карантина. Вероятность прекращения ограничительных мер 24 апреля букмекеры оценивают всего в 1%, а вот не ранее чем 1 июня - в 51%.