В Україні змінили правила карантину: хто тепер може працювати

Уряд України змінив обмежувальні заходи на період карантину через коронавірус
Карантин в Україні через коронавірус продовжено по 24 квітня, а обмежувальні заходи були посилені від 6-го. Сьогодні прем'єр Денис Шмигаль зробив заяву про ймовірне перенесення дати закінчення карантинного режиму на початок травня і додав, що тоді й можна буде говорити про послаблення заборон.
Увечері глава Кабміну зробив чергові уточнення в карантинні заходи. На своїй сторінці у Facebook посадовець роз'яснив, які об'єкти можуть працювати в зазначений період, і кому з громадян у віці від 60 років буде дозволено виходити з домівок і які не підлягають самоізоляції.
Відповідні оновлення правил у постанові про запобігання поширенню COVID-19 підтримали на засіданні уряду, уточнив Шмигаль.
Можуть працювати
Обов'язкова госпіталізація/самоізоляція передбачена для всіх, хто перетинає кордон України.
Місцеві органи влади можуть витрачати гроші з місцевого бюджету і резервних фондів на обсервацію жителів.
Які громадяни у віці 60+ не потребують самоізоляції:
В Україні оновили правила карантину (Фото: facebook.com/dshmyhal)
Як повідомлялося раніше, азартні українці роблять ставки на дату закінчення карантину. Ймовірність припинення обмежувальних заходів 24 квітня букмекери оцінюють лише в 1%, а от не раніше ніж з 1 червня - у 51%.