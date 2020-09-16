В Украине снова изменили правила карантина: в Кабмине рассказали о локдауне

В Украине изменили правила карантина и условия "зонирования" регионов с учетом эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом.

Кроме того, существующие запреты и ограничения пересмотрели и обновили - правительство допустило локдаун региона из "красного уровня". Об этом 16 сентября заявил премьер Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

Отмечается, что решение о "красной зоне" и запретах теперь будут принимать совместно государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Условиями для введения такой зоны будут: загруженность более 75% больничных коек в клиниках в течение 5 дней подряд, а также превышение среднего уровня случаев заболеваемости COVID-19 случаев на 100 тысяч населения за две недели более чем 5 раз.

Самый высокий уровень ограничения введут, если заболеваемость в регионе более чем в 5 раз превышает средний по Украине.

"То есть это практически локдаун региона", - отметил Шмыгаль.

Как изменились правила карантина в Украине

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что при усилении карантина в " красных зонах " может быть "одномоментное закрытие всех сфер" или постепенное ограничение определенных сфер, которые "в конкретном регионе приводят к вспышкам болезни".

" может быть "одномоментное закрытие всех сфер" или постепенное ограничение определенных сфер, которые "в конкретном регионе приводят к вспышкам болезни". Запретят посещать учебные заведения во всех зонах в случае, когда на самоизоляцию отправят более 50% классов.

в случае, когда на самоизоляцию отправят более 50% классов. В зеленой, желтой и оранжевой зонах правила проведения культурных событий теперь стали одинаковыми: их можно проводить при условиях не более 1 человека на 5 квадратных метров.

правила проведения культурных событий теперь стали одинаковыми: их можно проводить при условиях не более 1 человека на 5 квадратных метров. В зеленой, желтой и оранжевой зонах разрешается работа кинотеатров и учреждений культуры с заполнением не более 50% в каждом отдельном зале.

разрешается работа кинотеатров и учреждений культуры с заполнением не более 50% в каждом отдельном зале. В "оранжевой зоне" сняли ограничения с работы транспорта - можно перевозить пассажиров в соответствии с количеством сидячих мест.

сняли ограничения с работы транспорта - можно перевозить пассажиров в соответствии с количеством сидячих мест. В "оранжевой зоне" на входе проведения мероприятия или на входе в заведение обязательно должны быть установлены информационные материалы о площади и максимально возможном количестве посетителей.

Видео: Кабмин изменил правила карантина в разных "зонах"

Ранее сообщалось, что в Украине с 14 сентября заработали новые правила карантина в городах.

Также мы писали о том, что главный санитарный врач страны Виктор Ляшко назвал условие, при котором в Украине могут ввести чрезвычайное положение из-за COVID-19.