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В Україні знову змінили правила карантину: у Кабміні розповіли про локдаун

Автор: Володимир Костирін

Кабмін оновив правила і заборони у різних карантинних зонах

В Україні змінили правила карантину та умови "зонування" регіонів з урахуванням епідеміологічної ситуації у зв'язку з коронавірусом.

Крім того, існуючі заборони та обмеження переглянули та оновили - уряд допустив локдаун регіону з "червоного рівня". Про це 16 вересня заявив прем'єр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

Зазначається, що рішення щодо "червоної зони" і заборони тепер будуть приймати спільно державна і регіональна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Умовами для введення такої зони будуть: завантаженість понад 75% лікарняних ліжок в клініках протягом 5 днів поспіль, а також перевищення середнього рівня випадків захворюваності COVID-19 випадків на 100 тисяч населення за два тижні більш ніж 5 раз.

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Найвищий рівень обмеження введуть, якщо захворюваність в регіоні більш ніж у 5 разів перевищує середній по Україні.

"Тобто це практично локдаун регіону", - зазначив Шмигаль.

Як змінилися правила карантину в Україні

  • Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що при посиленні карантину в "червоних зонах" може бути "одномоментне закриття всіх сфер" або поступове обмеження певних сфер, які "в конкретному регіоні призводять до спалахів хвороби".
  • Заборонять відвідувати навчальні заклади у всіх зонах у разі, коли на самоізоляцію відправлять понад 50% класів.
  • У зеленій, жовтій та помаранчевій зонах правила проведення культурних подій тепер стали однаковими: їх можна проводити за умови не більше 1 людини на 5 квадратних метрів.
  • У зеленій, жовтій та помаранчевій зонах дозволяється робота кінотеатрів і установ культури із заповненням не більше 50% у кожному окремому залі.
  • У "помаранчевій зоні" зняли обмеження з роботи транспорту - можна перевозити пасажирів відповідно до кількості сидячих місць.
  • У "помаранчевій зоні" на вході проведення заходу або на вході в заклад обов'язково повинні бути встановлені інформаційні матеріали про площу та максимально можливу кількість відвідувачів.

Відео: Кабмін змінив правила карантину в різних "зонах"

Раніше повідомлялося, що в Україні з 14 вересня запрацювали нові правила карантину в містах.

Також ми писали про те, що головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко назвав умову, за якої в Україні можуть ввести надзвичайний стан через COVID-19.

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