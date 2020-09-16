В Украине снова изменили правила карантина: в Кабмине рассказали о локдауне

Кабмин обновил правила и запреты в разных карантинных зонах
В Украине изменили правила карантина и условия "зонирования" регионов с учетом эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом.
Кроме того, существующие запреты и ограничения пересмотрели и обновили - правительство допустило локдаун региона из "красного уровня". Об этом 16 сентября заявил премьер Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.
Отмечается, что решение о "красной зоне" и запретах теперь будут принимать совместно государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Условиями для введения такой зоны будут: загруженность более 75% больничных коек в клиниках в течение 5 дней подряд, а также превышение среднего уровня случаев заболеваемости COVID-19 случаев на 100 тысяч населения за две недели более чем 5 раз.
Самый высокий уровень ограничения введут, если заболеваемость в регионе более чем в 5 раз превышает средний по Украине.
"То есть это практически локдаун региона", - отметил Шмыгаль.
Видео: Кабмин изменил правила карантина в разных "зонах"
Ранее сообщалось, что в Украине с 14 сентября заработали новые правила карантина в городах.
Также мы писали о том, что главный санитарный врач страны Виктор Ляшко назвал условие, при котором в Украине могут ввести чрезвычайное положение из-за COVID-19.