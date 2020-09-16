В Україні знову змінили правила карантину: у Кабміні розповіли про локдаун

Кабмін оновив правила і заборони у різних карантинних зонах
В Україні змінили правила карантину та умови "зонування" регіонів з урахуванням епідеміологічної ситуації у зв'язку з коронавірусом.
Крім того, існуючі заборони та обмеження переглянули та оновили - уряд допустив локдаун регіону з "червоного рівня". Про це 16 вересня заявив прем'єр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.
Зазначається, що рішення щодо "червоної зони" і заборони тепер будуть приймати спільно державна і регіональна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Умовами для введення такої зони будуть: завантаженість понад 75% лікарняних ліжок в клініках протягом 5 днів поспіль, а також перевищення середнього рівня випадків захворюваності COVID-19 випадків на 100 тисяч населення за два тижні більш ніж 5 раз.
Найвищий рівень обмеження введуть, якщо захворюваність в регіоні більш ніж у 5 разів перевищує середній по Україні.
"Тобто це практично локдаун регіону", - зазначив Шмигаль.
Відео: Кабмін змінив правила карантину в різних "зонах"
Раніше повідомлялося, що в Україні з 14 вересня запрацювали нові правила карантину в містах.
Також ми писали про те, що головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко назвав умову, за якої в Україні можуть ввести надзвичайний стан через COVID-19.