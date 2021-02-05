В Украине изменили концепцию военного призыва: что ждет новобранцев

В Украине военный призыв весной 2021 года будет проходить для срочников по новым правилам. Так, если раньше призывников сперва направляли в учебные центры, а затем распределяли по воинским частям, то сейчас концепция изменилась.

Теперь призванных на срочную военную службу будут сразу направлять непосредственно в части. Об этом передает АрміяInform.

"В этом году призывники будут проходить базовую подготовку сразу в воинских частях", - заявил офицер сектора комплектования территориального центра комплектования, подполковник Роман Потерлевич.

Там срочники будут приносить присягу, изучать особенности службы, общаться с командиром и определяться с профессией. И только после этого их направят в учебные центы для обучения конкретной военной специальности.

Подполковник одобрительно высказывается о таком нововведении и отмечает, что для командиров частей оно - на руку. Ведь офицерам уже после общения с призывниками будет проще определить, кто на что способен и кому какая специальность лучше подойдет.

Также сообщается, что точной цифры новобранцев призыва "Весна-2021" в Винницком территориальном центре комплектования еще нет. Однако ориентировочно ожидают не менее 700 призывников.

Предварительно увеличили количество "мест" пограничники.

"Если во время прошлого года в пограничных частей мы призвали около 30-40 человек, то сейчас планируем более сотни. Цифры еще весьма приблизительны, и подготовка идет активными темпами уже несколько недель. Это и уточнения списков, изучение дел, начали работу медицинские комиссии", - рассказал офицер.

Первые отправки призывников в воинские части запланированы на апрель.

Напомним, ранее военные юристы объяснили, кто освобождается от призыва на срочную службу в Украине.

Также мы писали, что в октябре 2020-го главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак назвал условие для отказа от военного призыва в Украине.