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В Україні змінили форму розрахунку субсидій: кому доведеться платити більше

П'ятниця 21 серпня 2020 07:18
В Україні змінили форму розрахунку субсидій: кому доведеться платити більше
В Україні змінили формулу нарахування субсидій (Фото: РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Під час опалювального сезону багатьом українцям доведеться платити набагато більше за рахунками

В Україні змінили форму розрахунку субсидії та скоротили розмір соціальної допомоги. Це може призвести до того, що деяким користувачам доведеться платити на 40% більше.

На цей момент більшість українців ще не відчули, що формула змінилася, а от з настанням опалювального сезону платіжки стануть більше в середньому на 500 гривень. Про це пише видання OBOZREVATEL.

Для того, щоб розрахувати розміри субсидії для кожної окремої сім'ї, потрібно дохід на одного члена сім'ї розділити на два прожиткових мінімуми, а потім помножити на 15%. Якщо середній дохід на одного члена сім'ї становить близько 3 тисяч гривень, то родина може платити за комунальні послуги не більше 11,6% від свого доходу. Якщо сукупний дохід дорівнює 9 тисячам гривень, то взимку на комунальні послуги піде 1044 гривні. Все, що зверху цієї суми повинна покривати субсидія. Однак це діє тільки в межах соціальних нормативів споживання.

У новій формулі замість коефіцієнта у 15% встановлять 20%, а це означає, що з 9 тисяч гривень сукупного доходу сім'я повинна буде віддавати вже не 11,6%, а 15,4% від сукупного доходу.

Розмір субсидії тепер будуть враховувати, як частину доходу дому. І це призведе до того, що розмір допомоги стане набагато менше.

"Припустимо багатодітна сім'я подає документи на отримання державної допомоги як малозабезпечена. За новими правилами їм у доходи впишуть ще й субсидію, а загальний розмір допомоги на дітей зменшується. Вони кажуть, що збільшили допомогу на дітей до 2,5 прожиткових мінімумів. Але по факту вони включили в доходи субсидію і таким чином абсолютно нівелювали яке-небудь підвищення", - пояснив ексміністр соціальної політики Андрій Рева.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні посилили правила отримання соціальних допомог.

А також розповідали про те, що українцям розповіли, як прожити на пенсію у 2700 гривень.

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