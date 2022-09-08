ua ru
Чт, 08 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні змінилася ціна на вершкове масло: в чому причина

Новость на русском →
Четвер 08 вересня 2022 12:25
В Україні змінилася ціна на вершкове масло: в чому причина Фото: в Україні подорожчало вершкове масло (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні продовжує дорожчати популярний продукт - вершкове масло, незважаючи на стабільність при експорті.

Про це повідомляють у виданні Infagro.

Причини подорожчання вершкового масла

Через девальвацію гривні і збільшення експорту - вершкове масло в країні продовжує дорожчати.

Це стосується масла 72% і 82%. Експорт товару73% обмежений, а діапазон цін зовнішніх продажів досить широкий.

Чи подешевшає масло?

Експерти прогнозують, що і у вересні масло 73% буде дорожчати, але поступово. Тобто вершкове масло в Україні вже дешевим не буде за будь-яких обставин, а товар 82% в міжсезоння і зовсім може бути в дефіциті.

Але в той же час пропозиція селянської олії буде високою з помірними цінами, що певною мірою сприятиме заміщенню для рітейлу.

Зазначається, що Виробництво олії в Україні останнім часом навіть перевищує показники за аналогічний період минулого року.

Ринок балансує шляхом значимого експорту і відсутності імпорту.

До речі, споживання масла серед українців, як і інших молокопродуктів, скоротилося на 20%.

На внутрішньому ринку ціни на масло для багатьох в цьому році можуть бути занадто великими і ця категорія споживачів змушена буде перемикатися на більш дешеві жири.

Нагадаємо, що в Україні дорожчає овоч, який їдять все.

Як ми писали раніше, ціна на свинину в Україні може зрости.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продукти
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя