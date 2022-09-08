В Україні змінилася ціна на вершкове масло: в чому причина

В Україні продовжує дорожчати популярний продукт - вершкове масло, незважаючи на стабільність при експорті.

Про це повідомляють у виданні Infagro.

Причини подорожчання вершкового масла

Через девальвацію гривні і збільшення експорту - вершкове масло в країні продовжує дорожчати.

Це стосується масла 72% і 82%. Експорт товару73% обмежений, а діапазон цін зовнішніх продажів досить широкий.

Чи подешевшає масло?

Експерти прогнозують, що і у вересні масло 73% буде дорожчати, але поступово. Тобто вершкове масло в Україні вже дешевим не буде за будь-яких обставин, а товар 82% в міжсезоння і зовсім може бути в дефіциті.

Але в той же час пропозиція селянської олії буде високою з помірними цінами, що певною мірою сприятиме заміщенню для рітейлу.

Зазначається, що Виробництво олії в Україні останнім часом навіть перевищує показники за аналогічний період минулого року.

Ринок балансує шляхом значимого експорту і відсутності імпорту.

До речі, споживання масла серед українців, як і інших молокопродуктів, скоротилося на 20%.

На внутрішньому ринку ціни на масло для багатьох в цьому році можуть бути занадто великими і ця категорія споживачів змушена буде перемикатися на більш дешеві жири.