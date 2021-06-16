В Украине из-за Троицы изменили работу центров вакцинации от COVID-19: какой теперь график

В Украине решили изменить график работы центров вакцинации от коронавируса в связи с праздничными выходными на этой неделе, когда православные будут отмечать большой религиозный праздник Троицу .

Об этом 16 июня передали в министерстве здравоохранения Украины на странице в Facebook .

Таким образом в ведомстве внесли коррективы в графики работы центров, двери которых откроются для посетителей, желающих сделать прививку от COVID-19, на этот раз в будни: в четверг и пятницу, 17-18 июня, а еще некоторые будут работать в понедельник, 21 июня.

Как будут работать центры вакцинации (список):

Список центров может обновляться, и за точным расписанием работы можно следить по этой ссылке.

Кто может вакцинироваться от COVID-19 в центрах

В центрах вакцинации получить прививку от коронавируса могут те, кто записался в лист ожидания вакцинации в приложении или через сайт "Дія", или через контакт-центр Минздрава

Кроме того, можно вакцинироваться в порядке "живой" очереди при наличии паспорта гражданина Украины или ID-карты и идентификационного кода, а также при наличии декларации с семейным врачом.

Приоритет отдается пожилым людям.