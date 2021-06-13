Скоро - Троица: что нужно сделать за неделю до зеленых праздников
Троицу 2021 украинцы будут праздновать уже через неделю - 20 июня. Этот праздник называют еще Пятидесятницей, ведь отмечается он через 50 дней после Пасхи. В Украине период накануне Троицы называется "зелеными" праздниками, ведь символика и обряды во многом связаны с растениями.
Что надо успеть сделать к Троице, как отметить праздник, запреты, обряды и приметы - читайте ниже в нашем материале.
В Святом писании говорится, что в этот день на Матерь Божию и апостолов сошел Святой Дух в виде лучистых языков пламени в келье в Иерусалиме. Благодаря святому огню апостолы смогли разговаривать на всех языках мира, чтобы нести повсюду слово Божие.
Традиции Троицы в Украине
Считается, что к празднику следует очень тщательно приготовиться, успев тщательно убрать весь дом, чтобы не осталось ни одного грязного угла.
В Украине этот день называют зеленым, ведь в храмах заведено освящать букет из ароматных трав. Чаще всего это аир, любисток, мята, полынь, чабрец. После этого букет забирают домой, где он будет оберегать вас и вашу семью круглый год. Старый же, прошлогодний, букет следует сжечь - выбрасывать его нельзя.
Дома надо украсить зелеными ветками. Обычно, это береза, дуб, рябина, клен.
Праздник стоит провести в кругу семьи, собравшись за столом. А в хорошую погоду можно отправиться на природу.
Интересной традиции Троицы является плетение венков. Девушки запускали украшение в реку вечером. Куда он уплыл, оттуда и стоит ждать жениха. Если же венок застрял, свадьбе скоро не быть.
За день до Троицы отмечается Троицкая родительская суббота. В этот день стоит сходить на кладбище, где надо помянуть умерших родственников.
Что строго запрещено делать на "зеленые" праздники
- Нельзя в большой праздник заниматься тяжелой физической работой, запрещено шить, стирать, резать, стричься.
- Не стоит копать землю, высаживать растения, косить траву, рубить деревья.
- Запрещено категорически ссориться, ругаться, сквернословить, обижаться на близких, думать о плохом и грустить.
- По народным приметам лучше не купаться в водоемах, чтобы не затянули русалки.
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