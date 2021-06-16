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В Україні через Трійцю змінили роботу центрів вакцинації від COVID-19: який тепер графік

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Середа 16 червня 2021 22:30
В Україні через Трійцю змінили роботу центрів вакцинації від COVID-19: який тепер графік Фото: вакцинація від коронавірусу в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Україні вирішили змінити графік роботи центрів вакцинації від коронавірусу у зв'язку зі святковими вихідними на цьому тижні, коли православні відзначатимуть велике релігійне свято Трійцю.

Про це 16 червня передали в міністерстві охорони здоров'я України на сторінці в Facebook.

Таким чином у відомстві внесли корективи в графіки роботи центрів, двері яких відкриються для відвідувачів, які бажають зробити щеплення від COVID-19, цього разу в будні: у четвер і п'ятницю, 17-18 червня, а ще деякі будуть працювати в понеділок, 21 червня.

Як працюватимуть центри вакцинації (список):

В Україні через Трійцю змінили роботу центрів вакцинації від COVID-19: який тепер графікВ Україні через Трійцю змінили роботу центрів вакцинації від COVID-19: який тепер графікВ Україні через Трійцю змінили роботу центрів вакцинації від COVID-19: який тепер графікВ Україні через Трійцю змінили роботу центрів вакцинації від COVID-19: який тепер графік

Список центрів може оновлюватися, і за точним розкладом роботи можна стежити за цим посиланням.

Хто може вакцинуватися від COVID-19 у центрах

У центрах вакцинації отримати щеплення від коронавірусу можуть ті, хто записався в лист очікування вакцинації в додатку або через сайт "Дія", або через контакт-центр МОЗ

Крім того, можна вакцинуватися в порядку "живої" черги за наявності паспорта громадянина України або ID-карти та ідентифікаційного коду, а також за наявності декларації з сімейним лікарем.

Пріоритет віддається літнім людям.

Раніше повідомлялося, що в Київській області збільшили кількість центрів вакцинації від COVID-19.

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