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В Украине испытали модернизированную ракету: поражает цель на 120 км (видео)

STYLERЖизнь    02.04.2020 - 12:28
В Украине испытали модернизированную ракету: поражает цель на 120 км (видео)
В Украине испытали Ольха-М (Коллаж РБК-Украина)

Ракета поражает цель с дистанции 120 километров

В Одесской области успешно испытали мощное украинское оружие - ракету "Ольха-М". В сети появилось видео с места испытаний, которое было сделано с высоты птичьего полета. Его опубликовал на своей Facebook-странице заместитель генерального директора "Укроборонпрома" Мустафа Найем.

Он отметил, что ракета поражает намеченную цель с расстояния 120 километров. Оружие разработало в 2016 году конструкторское бюро "Луч"

"Не секрет, что на вооружении украинской армии все еще много военной техники советского периода. Но есть и стопроцентно наше, украинское вооружение, родившееся уже после провозглашения Независимости. Сегодня конструкторское бюро "Луч" успешно провело испытания модернизированной ракеты "Ольха-М" - боеприпаса для реактивной системы залпового огня, которая была разработана в 2016 году. Цель была поражена на дистанции 120 км", - написал Найем.

Сообщается, что испытания проходили под личным руководством генерального конструктора ГККБ "Луч" Олега Коростелева и его коллег.

Реализация проекта по созданию ракетного комплекса "Ольха" и запуск линий по его серийному производству обошлись почти в 1 миллиард гривень.

Как мы ранее писали, самый большой самолет в мире Ан-225 после модернизации совершил первый взлет.

В сети показали испытания Ольхи -М (Facebook)

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