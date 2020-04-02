ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні зазнали модернізовану ракету: вражає ціль на 120 км (відео)

STYLERЖиття    02.04.2020 - 12:28
В Україні зазнали модернізовану ракету: вражає ціль на 120 км (відео)
В Україні зазнали Вільха-М (Колаж РБК-Україна)

Ракета вражає ціль з відстані 120 кілометрів

В Одеській області успішно випробували потужну українську зброю - ракету "Вільха-М". У мережі з'явилося відео з місця випробувань, яке було зроблено з висоти пташиного польоту. Його опублікував на своїй Facebook-сторінці заступник генерального директора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм.

Він зазначив, що ракета вражає намічену ціль з відстані 120 кілометрів. Зброю розробило в 2016 році конструкторське бюро "Луч"

"Не секрет, що на озброєнні української армії все ще багато військової техніки радянського періоду. Але є і стовідсотково наше, українське озброєння, яке народилося вже після проголошення Незалежності. Сьогодні конструкторське бюро "Луч" успішно провело випробування модернізованої ракети "Вільха-М" - боєприпасу для реактивної системи залпового вогню, яка була розроблена в 2016 році. Ціль була вражена на дистанції 120 км", - написав Найєм.

Повідомляється, що випробування проходили під особистим керівництвом генерального конструктора ГККБ "Луч" Олега Коростельова і його колег.

Реалізація проекту зі створення ракетного комплексу "Вільха" і запуск ліній за його серійного виробництва обійшлися майже в 1 мільярд гривень.

Як ми раніше писали, найбільший літак у світі Ан-225 після модернізації здійснив перший зліт.

В мережі показали випробування Вільхи -М (Facebook)

В Україні пройшли випробування ракети з дальністю ураження 120 км КНДР провела випробування надважкої багатозарядної пускової установки
Новини України ракета
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся