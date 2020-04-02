В Україні зазнали модернізовану ракету: вражає ціль на 120 км (відео)

В Україні зазнали Вільха-М (Колаж РБК-Україна)

Ракета вражає ціль з відстані 120 кілометрів

В Одеській області успішно випробували потужну українську зброю - ракету "Вільха-М". У мережі з'явилося відео з місця випробувань, яке було зроблено з висоти пташиного польоту. Його опублікував на своїй Facebook-сторінці заступник генерального директора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм.

Він зазначив, що ракета вражає намічену ціль з відстані 120 кілометрів. Зброю розробило в 2016 році конструкторське бюро "Луч"

"Не секрет, що на озброєнні української армії все ще багато військової техніки радянського періоду. Але є і стовідсотково наше, українське озброєння, яке народилося вже після проголошення Незалежності. Сьогодні конструкторське бюро "Луч" успішно провело випробування модернізованої ракети "Вільха-М" - боєприпасу для реактивної системи залпового вогню, яка була розроблена в 2016 році. Ціль була вражена на дистанції 120 км", - написав Найєм.

Повідомляється, що випробування проходили під особистим керівництвом генерального конструктора ГККБ "Луч" Олега Коростельова і його колег.

Реалізація проекту зі створення ракетного комплексу "Вільха" і запуск ліній за його серійного виробництва обійшлися майже в 1 мільярд гривень.

Як ми раніше писали, найбільший літак у світі Ан-225 після модернізації здійснив перший зліт.

В мережі показали випробування Вільхи -М (Facebook)