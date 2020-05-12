В Украине испортится погода: каким областям больше всего не повезет

Погода в Украине преподнесет неприятный сюрприз в ближайшие сутки. В нескольких областях температура воздуха опустится до -3 градусов. По всей территории Украины завтра, 13 мая, ожидается существенное похолодание и сильный штормовой ветер.

На востоке страны ожидается сухая погода, без осадков, сильный ветер с порывами. Ночью в регионе от +3 до +8 градусов, днем прогреется всего до +14 +17 градусов.

В южных областях осадки не прогнозируются, небольшая облачность, штормовой ветер. Ночная температура воздуха составит +3 +7 градусов, днем столбики термометров покажут от +14 до +17 градусов. В Крыму сухо, сильный ветер. Ночью +6 +8 градусов, днем от +16 до +18 градусов.

На севере Украины без осадков, облачно. Ночью от +3 до +5 градусов, днем прогреется до +14 +16 градусов.

На западе синоптики обещают сухую погоду, без осадков, сильный штормовой ветер. Ночная температура воздуха опустится до -1 -3 градусов, дневная будет колебаться от +14 до +17 градусов.

В центральной части страны сухо и солнечно, сильный ветер. Ночью ожидается от +3 до +5 градусов, днем потеплеет до +14 +17 градусов.

В Киеве 13 мая будет солнечно и сухо, ветер юго-западный со штормовыми порывами. Ночью от +2 до +4 градусов, днем ожидается от +14 до +16 градусов.

Карта погоды в Украине на 13 мая

В четверг, 14 мая, в Украине синоптическая ситуация кардинально поменяется. Западные области накроет сильными ливневыми дождями, местами возможны грозы. Центральная часть страны также окажется в зоне сильных гроз, на юге и востоке сохранится сухая погода.

Температура воздуха ночью снова поднимется, до +5 +9 градусов, только на востоке будет около +3 +5 градусов. Днем ожидается от +15 до +22 градусов, в южных областях до +23 градусов.

В Киеве 14 мая пройдет сильная гроза, ветер сильный, до штормовых порывов. Ночью +7 +9 градусов, днем от +12 до +14 градусов.

Карта погоды в Украине на 14 мая

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики внезапно изменили прогноз погоды на лето в Украине.