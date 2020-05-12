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Грозовые дожди и похолодание: погода в Украине на сегодня

Новости » Общество     12.05.2020 - 08:00
Грозовые дожди и похолодание: погода в Украине на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня в Украине будет сухо лишь в нескольких областях

Погода в Украине во вторник, 12 мая, испортится, ожидаются грозовые дожди и похолодание. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Погода в Украине

По данным синоптиков, завтра по всей территории Украины, кроме Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей и аннексированного Крыма, будут лить грозовые дожди в дневное и ночное время суток. При этом температура воздуха в некоторых регионах опуститься.

Так, в западных областях ожидается от +14 до +18 тепла днем. Ночью столбики термометров покажут от +12 до +14.

В центральных и северных областях будет теплее - от +19 до +22 градусов тепла, ночью температура может опуститься до +11.

На юго-востоке Украины ожидается от +19 до +25 тепла, ночью в пределах +11 градусов.

Грозовые дожди и похолодание: погода в Украине на сегодня

Фото: погода в Украине на 12 мая (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве и области

Сегодня в столице, как и в большинстве областей, ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха составит +19+21 днем и +13+15 ночью. В остальной области температурные значения подобные.

Грозовые дожди и похолодание: погода в Украине на сегодня

Погода в Киевской области на 12 мая (meteo.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах выпало до полуметра снега. Также до 20 см снега зафиксировали на Драгобрате.

Как ранее писало РБК-Украина, в ближайшие два дня погода в Украине будет неблагоприятной, ожидаются заморозки и шквалы ветра. В Киеве также ожидаются заморозки.

Теги Новости Украины Гидрометцентр
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