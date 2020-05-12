В Україні зіпсується погода: яким областям найбільше не пощастить

Погода в Україні піднесе неприємний сюрприз у найближчу добу. У кількох областях температура повітря опуститься до -3 градусів. По всій території України завтра, 13 травня, очікується істотне похолодання і сильний штормовий вітер.

На сході країни очікується суха погода, без опадів, сильний вітер з поривами. Вночі від +3 до +8 градусів, вдень прогріється до +14 +17 градусів.

У південних областях опади не прогнозуються, невелика хмарність, штормовий вітер. Нічна температура повітря складе +3 +7 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +14 до +17 градусів. У Криму сухо, сильний вітер. Вночі +6 +8 градусів, вдень від +16 до +18 градусів.

На півночі України без опадів, хмарно. Вночі від +3 до +5 градусів, вдень прогріється до +14 +16 градусів.

На заході синоптики обіцяють суху погоду, без опадів, сильний штормовий вітер. Нічна температура повітря опуститься до -1 -3 градусів, денна коливатиметься від +14 до +17 градусів.

В центральній частині країни сухо і сонячно, сильний вітер. Вночі очікується від +3 до +5 градусів, вдень потеплішає до +14 +17 градусів.

У Києві 13 травня буде сонячно і сухо, вітер південно-західний зі штормовими поривами. Вночі від +2 до +4 градусів, вдень очікується від +14 до +16 градусів.

Карта погоди в Україні на 13 травня

У четвер, 14 травня, в Україні синоптична ситуація кардинально зміниться. Західні області накриє сильними зливовими дощами, місцями можливі грози. Центральна частина країни також опиниться в зоні сильних гроз, на півдні та сході збережеться суха погода.

Температура повітря вночі знову підніметься до +5 +9 градусів, лише на сході буде близько +3 +5 градусів. Вдень очікується від +15 до +22 градусів, у південних областях до +23 градусів.

У Києві 14 травня пройде сильна гроза, сильний вітер, до штормових поривів. Вночі +7 +9 градусів, вдень від +12 до +14 градусів.

Карта погоди в Україні на 14 травня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики раптово змінили прогноз погоди на літо в Україні.