В Карпатах из-за непогоды исчезло красивое изумрудное озеро: его очень любили туристы

Наводнение в Карпатах уничтожил озеро Кривое (коллаж РБК-Украина)

Наводнение в Карпатах стала причиной исчезновения красивого озера, которое было популярно среди туристов

Наводнение в Карпатах стало причиной исчезновения невероятно красивого горного озера Кривое, которое имело форму латинской S и находилось в Верховине.

О том, что озера, которое было наполнено чистой и холодной водой, и вокруг которого пестрел живописный лес, больше нет, написала активистка Янина Лучейко в своем Facebook.

"Сегодня в Верховине, поселок Кривец, произошло 3 оползня. Один оползень полностью перегородил дорогу в поселок. Люди остались отрезанными. Сдвиг прошел недалеко от жилого дома. Исчезло небольшое карпатское озеро Кривое. Два сдвига произошли вокруг озера, естественную дамбу снесло и все понесло в Черный Черемош..." - написала эко-активистка.

Озеро Кривое исчезло из-за наводнения в Карпатах (фото: facebook.com/lucheyko)

Интересно, что это озеро образовалось в 2008 году так же во время наводнения - в результате горного обвала северо-западной части горы Магурка и падения камней, деревьев и почвы, что перекрыли горный поток Кривец.

"Смещение подошло вплотную к дороге, еще 1 метр - и здесь не сможет проехать авто... Только верхом, но внизу очень крутая пропасть. Вода унесла с берегов карпатских рек весь мусор. Черемош и его притоки начисто смыли все, что люди так долго накапливали. Весь мусор скоро окажется в море. И кто знает, может люди, отдыхая на пляже, смогут узнать свои вещи... В этом году Карпатам будет нужна чрезвычайная помощь", - добавила Янина.

Заметим, что это озеро было популярным среди украинских туристов. Теперь они лишены возможности, посетить это живописное место.

"Озеро Кривое исчезло? Как так? Стихия образует и забирает... Так жаль... Помню, последние наши воскресные путешествия - оно (озеро) было особенное, изумрудное", - написала путешественница Людмила Максимова.

Вот так выглядело озеро Кривое до наводнения в Карпатах (фото: facebook.com/vasya8dyachuk)

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Автор: Мария Бойко