ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні знову зникло село: люди там вимерли

Новость на русском → Четвер 25 березня 2021 15:52
В Україні знову зникло село: люди там вимерли Колаж РБК-Україна: на Чернігівщині зникло село
Автор: Людмила Жукова

В Чернігівській області повністю вимерло село Блешня. Останній мешканець населеного пункту помер у березні 2021 року.

Про це розповіла староста Алла Протапщук каналу "Суспільне".

Раніше село Блешня входило до складу Орликовського сільради.

З початку 1990-х років з шести сіл сільради залишилися без людей три. Приблизно п'ять років тому помер останній житель села Хандобоківка, а ще раніше з обліку зняли село Городок.

Зараз в Орликовському Старостинському окрузі залишилося з трьох лише два села - це Мохи і Баранівка. Там живе по 150 осіб.

Для довідки

Блешня - село в Україні, яке займало площу всього 0,19 км2, в Семенівському районі Чернігівської області. Засноване в 1734 році. Орган місцевого самоврядування - Орликовська сільрада. На початку березня 2021 в селі помер останній постійний житель. Це була жінка, її звали Тетяна Крижева. Зазначимо, що жінка жила в селі одна на протязі багатьох років.

В Україні знову зникло село: люди там вимерлиТак виглядало село Блешня в Чернігівській області (фото: 1ua.com)

Як ми раніше повідомляли, у Карпатах через негоду зникло красиве смарагдове озеро, його дуже любили туристи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя село
LITE
25 березня: яке сьогодні свято, головні прикмети, у кого іменини
25 березня: яке сьогодні свято, головні прикмети, у кого іменини