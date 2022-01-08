В Украине интернет-сервисы теперь облагаются "налогом на Google": кто станет платить за покупки

Как пояснил эксперт, партнер налоговой практики одной из юридических компаний Геннадий Войцицкий, вы платите, чтобы на Facebook смотреть рекламу, при просмотрах на Netflix, чтобы хранить данные в iCloudе (интернет-сервис с поддержкой push-технологий от компании Apple).

"Собственно, через этот налог на электронные услуги вводится механизм - как взимать налоги с поставщиков электронных услуг", - рассказал он.

Отмечается, что "налог на Google" в действительности затронет гораздо больше сфер: услуги соцсетей, видеосервисов, облачных хранилищ, игровых сервисов или услуг. Так, 20% НДС теперь будут платить компании, которые имеют более 1 миллиона гривен оборота на потребителях в Украине.

В Верховной Раде обращают внимание, что исключение было сделано только для учебных сервисов - их не станут облагать таким налогом.

Подавляющее большинство компаний еще до вступления в силу закона 1 января предупредили о новом налоге на их услуги, при этом сам подход - кто конкретно будет его платить - у многих отличается.

Так, одни иностранные крупные интернет-компании эти средства фактически оплачивают из собственного кармана, в то время как другие полностью перевели стоимость на юзеров.

Знатоки интернет-рынка допускают, что это может быть временная ситуация, так как компании пока станут изучать рынок и анализировать поведение потребителей, после чего уже окончательно примут решение - кто будет платить.

Между тем, "налог на Google" может затронуть и тех, кто не пользуется цифровыми сервисами. Так, все больше компаний размещают рекламу именно в интернете.