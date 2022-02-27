В Украине идет настоящая народная война. Мы не остановимся, - Кулеба

В МИД заявили, что в Украине сейчас происходит настоящая народная война против оккупанта. И украинский народ настроен на ожесточенную борьбу.
Такое заявление сделал Дмитрий Кулеба министр иностранных дел Украины.
"Сейчас в Украине происходит настоящая народная война. Украина не упадет. Мы не остановимся и не устанем.
Мы настроены на упорную борьбу - столько, сколько это потребуется, чтобы защитить свою землю и людей", - заявил главный дипломат страны.
Пост министра получил значительный отклик от пользователей Twitter. Вот что они пишут в комментариях:
Ранее Виктор Ляшко заявил, что в Украине со времени вторжения российских войск на территорию Украины погибли 16 детей.