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В Україні відбувається справжня народна війна. Ми не зупинимося, - Кулеба

Автор: Світлана Мащенко

В МЗС заявили, що в Україні зараз відбувається справжня народна війна проти окупанта. І український народ налаштований на запеклу боротьбу.

Таку заяву зробив Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України.

"Зараз в Україні відбувається справжня народна війна. Україна не впаде. Ми не зупинимося та не втомимося.

Ми налаштовані на запеклу боротьбу - стільки, скільки це буде потрібно, аби захистити свою землю та людей", - заявив головний дипломат країни.

Пост міністра отримав значний відгук від користувачів Twitter. Ось що вони пишуть в коментарях:

  • Ми не втомимось, ми станемо тільки сильнішими!
  • Не здайте Україну на цих перемовинах.... Тримаймося гідно!
  • Не ведіться на погрози карлика. Швидше за все, блефує.
  • Росія повинна підти на**й зі всієї нашої території

Раніше Віктор Ляшко заявив, що в Україні з часу вторгнення російських військ на територію України загинуло вже 16 дітей.

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