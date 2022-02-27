ru ua
Вс, 27 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

16 детей погибли после вторжения РФ в Украину, - Ляшко

Новина українською →
Воскресенье 27 февраля 2022 17:23
16 детей погибли после вторжения РФ в Украину, - Ляшко Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Украине за четыре дня агрессии погибло шестнадцать детей. Медики боролись за их жизнь, однако спасти их не удалось.

Об этом заявил Виктор Ляшко в прямом эфире телеканала Рада.

"Четвертые сутки большинство людей не выходит из больниц, из операционных, круглосуточно предоставляя и оперируя раненых, мы спасаем жизни. Оперируем и детей. К сожалению, 16 детей спасти не удалось", - рассказал глава Минздрава.

Ляшко название российскую армию террористами.

"Это результаты того, что делала российская армия, которую нельзя назвать армией. Поскольку по медикам, по детям, по школам, по детским садикам стреляет не армия, а террористы. Я в очередной раз заявляю - это не армия, это террористы", - заявил Виктор Ляшко.

Ранее мы писали, что при обстреле детсада в Ахтырке Сумской области погиб охранник. Ранены сотрудница и двое детей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины
LITE
Лучшие Instagram-аккаунты фотографов, которые честно показывают войну в Украине
Лучшие Instagram-аккаунты фотографов, которые честно показывают войну в Украине