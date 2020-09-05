В Украину идет мощное похолодание: названа дата

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине покажет свой осенний нрав на следующей неделе

Погода в Украине изменится в ближайшие дни кардинально. Уже во вторник, 8 сентября, в страну придет мощное похолодание. Оно особенно затронет западные и северные области, где температура днем снизится до +17, а ночью - до +9 градусов. Такой прогноз дали синоптики Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр.

Согласно данным Диденко, вторник станет самым холодным днем в ближайшей перспективе. А вот воскресенье, 6 сентября, в Украине будет хозяйничать "красивый циклон". Сегодня он принесет осадки на южную часть, а завтра пойдет дальше, оставив лишь в Приазовье локальные дожди.

А вот на западную часть Украины завтра подойдет влажный атмосферный фронт. Остальные территории в воскресенье под влиянием сухой и солнечной погоды..

Температура воздуха 6-го сентября ожидается +24+29 градусов, на Юге до +30, местами на Луганщине, Запорожье и на Западе Украины +22+25 градусов.

В Киеве в воскресенье будет сухо и тепло - до +26+28 градусов.

"Понедельник в столице - еще горячий, а во вторник похолодает", - добавила Диденко.

А вот синоптики Украинского гидрометцентра на картах показали, что будет с погодой в ближайшие три дня. Они также прогнозируют сильное похолодание во вторник, 8 сентября, но поток прохладного воздуха придет на Запад уже в понедельник, 7 числа.

Погода в Украине с 6 по 8 сентября (фото: meteo.gov.ua)

Отметим, что синоптики предупредили украинцев о сильном ветре с порывами до 15-20 метров в секунду, который разгуляется сегодня, 5 сентября, на Юге и в Донецкой областях. А вот в восточных, центральных областях и большинстве районов Сумской области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее мы писали, что синоптики обновили прогноз погоды в Украине и теперь считают, что осень и зима будут аномальными.